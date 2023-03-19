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Чеський медик-волонтер отримав важке поранення на Донбасі

Неділя, 19 березня 2023, 12:38

Чеський волонтер, який в рамках проєкту "Phoenix" допомагає на сході України з лікуванням солдатів на передовій, отримав важке поранення на Донбасі.

Про це повідомив проєкт на своїй сторінці у Facebook, пише "Європейська правда".

"Один з наших відважних медиків-добровольців отримав осколкове поранення на Донбасі. Наразі його стан стабільний, але ситуація важка і передбачити подальший розвиток подій неможливо. Ми робимо все від нас залежне, щоб він якнайшвидше повернувся на Батьківщину", - йдеться у повідомленні.

У рамках проєкту "Phoenix" чеські медики навчають солдатів основам надання медичної допомоги і самі перевозять поранених з передової.

Речник організації повідомив Чеському телебаченню, що поранений волонтер допомагав евакуювати одного з поранених.

"Під час цього, на жаль, стався артилерійський обстріл, після якого він був поранений осколками", - сказав він, додавши, що поранення були відносно серйозними.

Нагадаємо, польський волонтер постраждав поблизу Бахмута внаслідок російських обстрілів, в його мікроавтобус влучив снаряд.

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