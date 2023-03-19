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Чешский медик-волонтер получил тяжелое ранение на Донбассе

Воскресенье, 19 марта 2023, 12:38

Чешский волонтер, который в рамках проекта "Phoenix" помогал на востоке Украины с лечением солдат на передовой, получил тяжелое ранение на Донбассе.

Об этом сообщил проект на своей странице в Facebook, пишет "Европейская правда".

"Один из наших отважных медиков-добровольцев получил осколочное ранение на Донбассе. Сейчас его состояние стабильное, но ситуация тяжелая и предсказать дальнейшее развитие событий невозможно. Мы делаем все от нас зависящее, чтобы он как можно быстрее вернулся на Родину", - говорится в сообщении.

В рамках проекта "Phoenix" чешские медики обучают солдат основам оказания медицинской помощи и сами перевозят раненых с передовой.

Представитель организации сообщил Чешскому телевидению, что раненый волонтер помогал эвакуировать одного из раненых.

"Во время этого, к сожалению, произошел артиллерийский обстрел, после которого он был ранен осколками", - сказал он, добавив, что ранения были относительно серьезными.

Напомним, польский волонтер пострадал вблизи Бахмута в результате российских обстрелов, в его микроавтобус попал снаряд.

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