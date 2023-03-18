Польський волонтер поранений поблизу Бахмута, в мікроавтобус влучила ракета

Посол Польщі в Києві Бартош Ціхоцький підтвердив інформацію про пораненого польського волонтера, який постраждав в Україні внаслідок російських обстрілів.

Про це повідомляє TVN24, пише "Європейська правда"

У суботу радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив, що поранення отримали двоє волонтерів з Польщі.

"Російська ракета влучила в автобус польських волонтерів, які везли гуманітарну допомогу в місто Часів Яр. Двоє волонтерів отримали поранення", - написав він.

Геращенко додав, що одного з постраждалих евакуювали до лікарні у Дніпрі.

Водночас Ціхоцький підтвердив поранення лише одного польського громадянина.

"Ми отримали інформацію про пораненого громадянина Республіки Польща. Йому надається медична допомога, і йому буде надана допомога", - сказав він, не розкриваючи жодних інших подробиць.

Агентство PAP також поспілкувалось з представником польської ініціативи допомоги "Nehemiasz". Саме у складі цієї групи їхали волонтери. Він розповів про двох поранених поляків.

"Мікроавтобус поляків, які належать до цієї ініціативи, був розстріляний у четвер пізно ввечері. Шестеро людей були поранені, серед них двоє поляків. Вони обидва живуть у Познані. Один з них перебуває у стабільному, але важкому стані. Інший - у більш легкому стані. Ми підтримуємо зв'язок з їхніми сім'ями та посольством у Києві. Хотілося б, щоб за тиждень-два ми змогли привітати їх у Польщі", - сказав він.

Він додав, що волонтери "були негайно евакуйовані із зони обстрілу, госпіталізовані і отримали медичну допомогу".

Часів Яр - селище міського типу в Донецькій області. Воно розташоване приблизно в 10 кілометрах на захід від Бахмута.