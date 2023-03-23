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Клініка, де лікують Саакашвілі, хоче відмовитися від його подальшого перебування у закладі

Четвер, 23 березня 2023, 08:01

Клініка "Вівамед", куди багато місяців тому перевели на лікування ув’язненого експрезидента Грузії і громадянина України Михеїла Саакашвілі, заявила, що сумнівається у доцільності його подальшого перебування на лікуванні та звернеться з цим питанням до пенітенціарної служби. 

Про це повідомляє "Новости-Грузия", пише "Європейська правда".

Клініка заявляє, що Саакашвілі лише частково погоджується на запропоноване лікування і це ті послуги, які йому можуть надавати в багатьох інших закладах. 

"Із жовтня минулого року пацієнт відмовляється від запропонованого курсу лікування, особливо, якщо ці препарати або процедури позитивно впливають на його суб’єктивні чи об’єктивні дані", - зазначають у заяві, додаючи, що не хочуть "зазнавати репутаційних втрат" через цю ситуацію.  

Адвокат Саакашвілі, коментуючи заяву "Вівамед", заявив, що якщо повернути експрезидента у в’язницю, це буде "смертним вироком у його стані". 

Родина Саакашвілі раніше цього тижня повідомила, що вага Саакашвілі знизилася до 62 кг, при тому, що його зріст 195 см. Матір Саакашвілі Гіулі Аласанія каже, що організм експрезидента не сприймає їжу і йому доводиться їсти невеликими порціями. 

Опозиційний телеканал Mtavari повідомляв, що родина експрезидента ще сподівається на допуск до нього польських лікарів. Від дипломатичних джерел у ЄС неофіційно надходила інформація, ніби Тбілісі вже надав згоду на це, хоча дата поїздки ще не визначена.

Як відомо, Саакашвілі і родина наполягають, що його потрібно відпустити на лікування за кордон і його життя у небезпеці. Грузинська влада, водночас, виключає такий крок і стверджує, що Михеїл Саакашвілі "займається симуляцією з метою добитися звільнення".

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Саакашвілі Грузія

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