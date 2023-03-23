Клиника, где лечат Саакашвили, хочет отказаться от его дальнейшего пребывания в заведении

Клиника "Вивамед", куда много месяцев назад перевели на лечение заключенного экс-президента Грузии и гражданина Украины Михеила Саакашвили, заявила, что сомневается в целесообразности его дальнейшего пребывания на лечении и обратится с этим вопросом в пенитенциарную службу.

Об этом сообщает "Новости-Грузия", пишет "Европейская правда".

Клиника заявляет, что Саакашвили лишь частично соглашается на предложенное лечение и это те услуги, которые ему могут предоставлять во многих других заведениях.

"С октября прошлого года пациент отказывается от предложенного курса лечения, особенно, если эти препараты или процедуры положительно влияют на его субъективные или объективные данные", - отмечают в заявлении, добавляя, что не хотят "нести репутационные потери" из-за этой ситуации.

Адвокат Саакашвили, комментируя заявление "Вивамед", заявил, что если вернуть экс-президента в тюрьму, это будет "смертным приговором в его состоянии".

Семья Саакашвили ранее на этой неделе сообщила, что вес Саакашвили снизился до 62 кг, при том, что его рост 195 см. Мать Саакашвили Гиули Аласания говорит, что организм экс-президента не принимает пищу и ему приходится есть небольшими порциями.

Оппозиционный телеканал Mtavari сообщал, что семья экс-президента еще надеется на допуск к нему польских врачей. От дипломатических источников в ЕС неофициально поступала информация, будто Тбилиси уже дал согласие на это, хотя дата поездки еще не определена.

Как известно, Саакашвили и семья настаивают, что его нужно отпустить на лечение за границу и его жизнь в опасности. Грузинские власти, в то же время, исключают такой шаг и утверждают, что Михеил Саакашвили "занимается симуляцией с целью добиться освобождения".