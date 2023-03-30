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Польський Сенат одностайно засудив викрадення Росією українських дітей

Четвер, 30 березня 2023, 18:35

Усі дев’яносто членів Сенату – верхньої палати парламенту Польщі – в четвер проголосували за резолюцію із засудженням масової депортації дітей на окупованих Росією територіях.

Про це повідомляє "Європейська правда".

В одноголосно ухваленій резолюції польські сенатори нагадують, що від початку агресії проти України 24 лютого 2022 року російська влада "здійснює широкомасштабні, незаконні масові депортації українських дітей до Росії на окупованих нею територіях".

"Сенат Республіки Польща засуджує нелюдську процедуру російського викрадення українських дітей під час війни, розв'язаної проти України",– йдеться у резолюції.

Польські сенатори також закликали міжнародні організації та інституції, які мають відповідну правову компетенцію, притягнути до відповідальності винних у скоєнні цих воєнних злочинів в Україні.

Раніше депортацію українських дітей Росією засудив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала, а Національна рада Словаччини ухвалила резолюцію, де засудила злочини РФ, скоєні проти українських жінок і дітей.

Нагадаємо, що в Міжнародному кримінальному суді видали ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна, вважаючи його винним саме в незаконній депортації тисяч дітей з України.

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