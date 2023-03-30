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Польский Сенат единодушно осудил похищение Россией украинских детей

Четверг, 30 марта 2023, 18:35

Все девяносто членов Сената - верхней палаты парламента Польши - в четверг проголосовали за резолюцию с осуждением массовой депортации детей на оккупированных Россией территориях.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В единогласно принятой резолюции польские сенаторы напоминают, что с начала агрессии против Украины 24 февраля 2022 года российские власти "осуществляют широкомасштабные, незаконные массовые депортации украинских детей в Россию на оккупированных ею территориях".

"Сенат Республики Польша осуждает бесчеловечную процедуру российского похищения украинских детей во время войны, развязанной против Украины",- говорится в резолюции.

Польские сенаторы также призвали международные организации и институты, которые имеют соответствующую правовую компетенцию, привлечь к ответственности виновных в совершении этих военных преступлений в Украине.

Ранее депортацию украинских детей Россией осудил премьер-министр Чехии Петр Фиала, а Национальный совет Словакии принял резолюцию, где осудил преступления РФ, совершенные против украинских женщин и детей.

Напомним, что в Международном уголовном суде выдали ордер на арест президента России Владимира Путина, считая его виновным именно в незаконной депортации тысяч детей из Украины.

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Польша Война с РФ

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