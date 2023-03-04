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Байден і Шольц домовилися карати Росію за агресію скільки буде потрібно

Субота, 4 березня 2023, 08:34

Президент США Джо Байден і канцлер Німеччини Олаф Шольц під час переговорів у Вашингтоні підтвердили намір притягувати Росію до відповідальності за війну в Україні стільки, скільки буде потрібно.

Про це йдеться в заяві Білого дому, пише "Європейська правда".

"Вони підтвердили свою готовність карати Росію за її агресію доти, доки це буде необхідно", - йдеться в заяві.

"У річницю жорстокого вторгнення Росії в Україну лідери обговорили поточні зусилля з надання безпекової, гуманітарної, економічної та політичної допомоги Україні та важливість збереження глобальної солідарності з народом України", - зазначили в Білому домі.

На сайті німецького канцлера немає заяви за підсумками переговорів. Поїздка Шольца була оголошена як "робочий візит". Він приїхав до Вашингтона без преси, без бізнес-делегації та без міністра, у супроводі лише невеликої групи людей.

Пресконференції з Байденом після переговорів також не було.

Нагадаємо, США офіційно оголосили про новий пакет військової допомоги Україні у розмірі 400 млн доларів, до якого увійдуть боєприпаси до HIMARS, гаубиць і Bradley та інше обладнання.

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Байден Німеччина Війна з РФ

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