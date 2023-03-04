Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Байден и Шольц договорились наказывать Россию за агрессию сколько потребуется

Суббота, 4 марта 2023, 08:34

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц во время переговоров в Вашингтоне подтвердили намерение привлекать Россию к ответу за войну в Украине столько, сколько будет нужно.

Об этом говорится в заявлении Белого дома, пишет "Европейская правда".

"Они подтвердили свою готовность наказывать Россию за ее агрессию до тех пор, пока это будет необходимо", - говорится в заявлении.

"В годовщину жестокого вторжения России в Украину лидеры обсудили текущие усилия по предоставлению помощи в сфере безопасности, гуманитарной, экономической и политической помощи Украине и важность сохранения глобальной солидарности с народом Украины", - отметили в Белом доме.

На сайте немецкого канцлера нет заявления по итогам переговоров. Поездка Шольца была объявлена как "рабочий визит". Он приехал в Вашингтон без прессы, без бизнес-делегации и без министра, в сопровождении лишь небольшой группы людей.

Пресс-конференции с Байденом после переговоров также не было.

Напомним, США официально объявили о новом пакете военной помощи Украине в размере 400 млн долларов, в который войдут боеприпасы к HIMARS, гаубицам и Bradley и другое оборудование.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Байден Германия Война с РФ

Статьи

Как ЕС должен изменить подходы к расширению, чтобы удержать мир и Украину

Если ЕС не реформирует механизм расширения, то вместе с Украиной они могут проиграть мир. Ставки слишком высоки (укр.)
3 марта 2023 — Майкл Эмерсон, Стивен Блокманс, Центр европейских политических исследований (CEPS), Брюссель

Конец "молдавского языка". Зачем Молдова меняет конституцию и почему это важно для Украины

Молдова наконец официально "переходит" на румынский язык. Украине тоже надо отказаться от "молдавского языка" как можно быстрее... и ускорить свое вступление в ЕС (укр.)
3 марта 2023 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Андрюс Кубилюс: Нам надо говорить о демократии в России, чтобы помочь Украине вступить в НАТО

"Что бы Путин ни делал – война против Грузии, нападение на Украину в 2014 году, – с ним все равно поддерживали диалог, договаривались. Это было большой ошибкой".
2 марта 2023 — Сергей Сидоренко, Европейская правда