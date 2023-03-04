Байден и Шольц договорились наказывать Россию за агрессию сколько потребуется

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц во время переговоров в Вашингтоне подтвердили намерение привлекать Россию к ответу за войну в Украине столько, сколько будет нужно.

Об этом говорится в заявлении Белого дома, пишет "Европейская правда".

"Они подтвердили свою готовность наказывать Россию за ее агрессию до тех пор, пока это будет необходимо", - говорится в заявлении.

"В годовщину жестокого вторжения России в Украину лидеры обсудили текущие усилия по предоставлению помощи в сфере безопасности, гуманитарной, экономической и политической помощи Украине и важность сохранения глобальной солидарности с народом Украины", - отметили в Белом доме.

На сайте немецкого канцлера нет заявления по итогам переговоров. Поездка Шольца была объявлена как "рабочий визит". Он приехал в Вашингтон без прессы, без бизнес-делегации и без министра, в сопровождении лишь небольшой группы людей.

Пресс-конференции с Байденом после переговоров также не было.

Напомним, США официально объявили о новом пакете военной помощи Украине в размере 400 млн долларов, в который войдут боеприпасы к HIMARS, гаубицам и Bradley и другое оборудование.