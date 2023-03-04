Прокуратура Нідерландів відкрила 45 розслідувань щодо обходу санкцій ЄС проти Росії

Прокуратура Нідерландів почала 45 кримінальних розслідувань проти компаній і приватних осіб, підозрюваних в обході санкцій проти Росії.

Про це повідомляє RTL News, пише "Європейська правда".

З 45 кримінальних розслідувань 29 пов'язані з порушеннями правил імпорту та експорту. Решта розслідувань стосуються порушень фінансових санкцій.

У рамках одного кримінального розслідування вже порушено кримінальну справу, в рамках якої людину підозрюють у тому, що вона, зокрема, експортувала мікрочіпи в Росію через Казахстан. Ця справа ще не розглянута по суті.

Обхід санкційних правил карається тюремним ув'язненням на строк до шести років.

Минулого місяця Статистичне управління Нідерландів повідомило, що за останній рік Нідерланди експортували до Росії набагато менше продукції. Напівпровідники і мікросхеми, які перебувають у списку санкцій, показали найбільше зниження експорту.

Проте, дослідження NOS і Nieuwsuur показує, що багато мікросхем потрапляють до Росії через посередників. Також іноді використовуються запасні країни.

Нагадаємо, видання Bloomberg повідомило, що Росія, схоже, успішно обходить санкції Європейського Союзу та Групи семи, щоб отримати найважливіші напівпровідники та інші технології для своєї війни в Україні.