Прокуратура Нидерландов открыла 45 расследований по обходу санкций ЕС против России

Прокуратура Нидерландов начала 45 уголовных расследований против компаний и частных лиц, подозреваемых в обходе санкций против России.

Об этом сообщает RTL News, пишет "Европейская правда".

Из 45 уголовных расследований 29 связаны с нарушениями правил импорта и экспорта. Остальные расследования касаются нарушений финансовых санкций.

В рамках одного уголовного расследования уже возбуждено уголовное дело, в рамках которого человека подозревают в том, что он, в частности, экспортировал микрочипы в Россию через Казахстан. Это дело еще не рассмотрено по существу.

Обход санкционных правил наказывается тюремным заключением на срок до шести лет.

В прошлом месяце Статистическое управление Нидерландов сообщило, что за последний год Нидерланды экспортировали в Россию гораздо меньше продукции. Полупроводники и микросхемы, которые находятся в санкционном списке, показали наибольшее снижение экспорта.

Тем не менее, исследование NOS и Nieuwsuur показывает, что многие микросхемы попадают в Россию через посредников. Также иногда используются запасные страны.

Напомним, издание Bloomberg сообщило, что Россия, похоже, успешно обходит санкции Европейского Союза и Группы семи, чтобы получать важнейшие полупроводники и другие технологии для своей войны в Украине.