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Росія в обхід санкцій отримує ключові технології для війни в Україні через треті країни - ЗМІ

Субота, 4 березня 2023, 11:41

Росія, схоже, успішно обходить санкції Європейського Союзу та Групи семи, щоб отримати найважливіші напівпровідники та інші технології для своєї війни в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Bloomberg з посиланням на інформацію європейських дипломатів.

За даними видання, російський імпорт загалом значною мірою повернувся до довоєнного рівня 2020 року, а аналіз торговельних даних дає змогу припустити, що сучасні чипи та інтегральні схеми, вироблені в ЄС та інших союзних країнах, постачаються в Росію через треті країни, як-от Туреччина, Об'єднані Арабські Емірати та Казахстан.

Казахстан є ключовим прикладом. У 2022 році ця центральноазіатська країна експортувала в Росію передові напівпровідники на суму 3,7 млн доларів, порівняно з усього лише 12 000 доларів за рік до початку війни.

У період з 2017 по 2021 рік Росія щорічно купувала у ЄС, США, Японії та Великої Британії передові чіпи та інтегральні схеми в середньому на 163 мільйони доларів. У 2022 році цей показник знизився приблизно до 60 мільйонів доларів.

Дані показують, що Туреччина, Сербія, ОАЕ і ще пів дюжини країн Східної Європи і Центральної Азії допомогли заповнити цей дефіцит. При цьому поставки високотехнологічних компонентів у ці країни з країн-союзників зросли на аналогічну суму.

Країни ЄС і G7 запровадили численні санкції після вторгнення в Україну рік тому в спробі послабити російську військову машину і підірвати її економіку. Отримані дані свідчать про те, що реальний вплив у деяких галузях поки що не досяг того рівня, на який розраховували офіційні особи.

Поставки з Китаю в Росію також зросли, і Пекін відіграє дедалі важливішу роль у постачанні Москви. ЄС ввів санкції проти майже 1500 фізичних осіб, обмежив експорт сотень товарів і технологій і націлився на багато ключових джерел доходів Москви. Але деякі чиновники стурбовані, що блок все ще не має ефективного апарату для забезпечення дотримання цих заходів, і він відстає від США.

У ЄС правозастосування є розрізненою роботою, яка в основному покладена на держави-члени. У той час як Європейська комісія стежить за виконанням і надає рекомендації, національна влада відповідає за виявлення порушень і накладення штрафів.

Один із чиновників ЄС пояснив, що зрештою все зводиться до політичної волі, і національні чиновники можуть опинитися під тиском, коли справа доходить до вжиття жорстких заходів проти своїх компаній.

Нагадаємо, у річницю повномасштабної війни країни ЄС погодили десятий пакет санкцій проти Росії. До десятого пакета санкцій ЄС проти РФ увійшла 121 фізична та юридична особа.

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Росія Війна з РФ

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