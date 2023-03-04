Новий президент Чехії у квітні планує приїхати з візитом в Україну

Обраний президент Чехії Петр Павел має намір відвідати всі сусідні країни в перші сто днів свого перебування на посаді, а також вирушить до Брюсселя.

Про це повідомляє Ceske Noviny, пише "Європейська правда".

Павел у суботу заявив, що у квітні хоче поїхати в Україну, яка стикається з російською агресією. Він вступить на посаду глави держави на інавгурації, яка відбудеться 9 березня.

Своїми поїздками за кордон Павел хоче показати, що Чехія повертається до активного підходу до зовнішньої політики на рівні президента. "Я не вважаю, що в цей період мені потрібно їхати кудись іще, тому що я дійсно вважаю наше сусідство пріоритетним", - сказав він.

Перша поїздка Павела одразу після інавгурації традиційно пройде до Словаччини. Потім він вирушить до Польщі, а 21-22 березня - до Німеччини. У квітні Павел планує відвідати штаб-квартиру Європейського Союзу і НАТО в Брюсселі. Того ж місяця він хоче поїхати в Україну.

Павел виявив інтерес до відвідування України незабаром після того, як його обрали новим президентом Чехії. Тоді він заявив, що хотів би відвідати Київ разом із президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою.

Наприкінці січня Павел отримав запрошення відвідати країну від президента України Володимира Зеленського, який у телефонній розмові подякував Павелу за підтримку. Павел звернувся до української сторони з пропозицією про дату візиту в лютому.

Цього тижня Павел закликав до швидких поставок зброї в Україну. Він також вважає, що союзники не будуть свідомо скорочувати підтримку України на етапі, коли наблизиться перспектива повернення Криму - побоюючись радикальної ескалації з боку Кремля.