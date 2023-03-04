Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Новий президент Чехії у квітні планує приїхати з візитом в Україну

Субота, 4 березня 2023, 19:14

Обраний президент Чехії Петр Павел має намір відвідати всі сусідні країни в перші сто днів свого перебування на посаді, а також вирушить до Брюсселя.

Про це повідомляє Ceske Noviny, пише "Європейська правда".

Павел у суботу заявив, що у квітні хоче поїхати в Україну, яка стикається з російською агресією. Він вступить на посаду глави держави на інавгурації, яка відбудеться 9 березня.

Своїми поїздками за кордон Павел хоче показати, що Чехія повертається до активного підходу до зовнішньої політики на рівні президента. "Я не вважаю, що в цей період мені потрібно їхати кудись іще, тому що я дійсно вважаю наше сусідство пріоритетним", - сказав він.

Перша поїздка Павела одразу після інавгурації традиційно пройде до Словаччини. Потім він вирушить до Польщі, а 21-22 березня - до Німеччини. У квітні Павел планує відвідати штаб-квартиру Європейського Союзу і НАТО в Брюсселі. Того ж місяця він хоче поїхати в Україну.

Павел виявив інтерес до відвідування України незабаром після того, як його обрали новим президентом Чехії. Тоді він заявив, що хотів би відвідати Київ разом із президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою.

Наприкінці січня Павел отримав запрошення відвідати країну від президента України Володимира Зеленського, який у телефонній розмові подякував Павелу за підтримку. Павел звернувся до української сторони з пропозицією про дату візиту в лютому.

Цього тижня Павел закликав до швидких поставок зброї в Україну. Він також вважає, що союзники не будуть свідомо скорочувати підтримку України на етапі, коли наблизиться перспектива повернення Криму - побоюючись радикальної ескалації з боку Кремля. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Чехія

Статті

Як ЄС має змінити підходи до розширення, щоби втримати мир та Україну

Якщо ЄС не реформує механізм розширення, то разом з Україною вони можуть програти мир. Ставки занадто високі.
3 березня 2023 — Майкл Емерсон, Стівен Блокманс, Центр європейських політичних досліджень (CEPS), Брюссель

Кінець "молдовської мови". Нащо Молдова змінює конституцію та чому це важливо для України

Молдова нарешті офіційно "переходить" на румунську мову. Україні теж треба відмовитися від "молдовської мови" якнайшвидше... та прискорити свій вступ до ЄС.
3 березня 2023 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Андрюс Кубілюс: Нам треба говорити про демократію в Росії, щоб допомогти Україні вступити в НАТО

"Що би Путін не робив – війна проти Грузії, напад на Україну в 2014 році, – з ним все одно підтримували діалог, домовлялися. Це було великою помилкою".
2 березня 2023 — Сергій Сидоренко, Європейська правда