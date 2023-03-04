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Новый президент Чехии в апреле планирует приехать с визитом в Украину

Суббота, 4 марта 2023, 19:14

Избранный президент Чехии Петр Павел намерен посетить все соседние страны в первые сто дней своего пребывания на посту, а также отправится в Брюссель.

Об этом сообщает Ceske Noviny, пишет "Европейская правда".

Павел в субботу заявил, что в апреле хочет поехать в Украину, которая сталкивается с российской агрессией. Он вступит в должность главы государства на инаугурации, которая состоится 9 марта.

Своими поездками за границу Павел хочет показать, что Чехия возвращается к активному подходу к внешней политике на уровне президента. "Я не считаю, что в этот период мне нужно ехать куда-то еще, потому что я действительно считаю наше соседство приоритетным", - сказал он.

Первая поездка Павела сразу после инаугурации традиционно пройдет в Словакию. Затем он отправится в Польшу, а 21 и 22 марта - в Германию. В апреле Павел планирует посетить штаб-квартиру Европейского союза и НАТО в Брюсселе. В том же месяце он хочет поехать в Украину.

Павел проявил интерес к посещению Украины вскоре после того, как был избран новым президентом Чехии. Тогда он заявил, что хотел бы посетить Киев вместе с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.

В конце января Павел получил приглашение посетить страну от президента Украины Владимира Зеленского, который в телефонном разговоре поблагодарил Павела за поддержку. Павел обратился к украинской стороне с предложением о дате визита в феврале.

На этой неделе Павел призвал к быстрым поставкам оружия в Украину.

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