У Європарламенті закликали владу Грузії відмовитись від скандальних проєктів про "іноагентів" 

Група з 16 депутатів Європарламенту виступили зі спільною заявою, у якій закликають владу Грузії відмовитися від прийняття скандальних проєктів про "іноагентів", один з яких вже схвалений у першому читанні.

Про це повідомляє Interpressnews, пише "Європейська правда".

Євродепутати наголошують, що закон не відповідає європейським стандартам і цінностям та ставить під питання подальший проєвропейський шлях Грузії.

"Активне громадянське суспільство Грузії зробило вагомий внесок у демократичні реформи та підготовку заявки Грузії на членство у ЄС.

Закликаємо владу Грузії утриматися від подальших спроб дискредитувати та обмежити роль громадянського суспільства, і, навпаки, сприяти середовищу для співпраці, аби Грузія отримала статус кандидата на вступ. І ми щиро підтримуємо цю мету і готові допомагати вам досягти її", - йдеться у заяві.

Звернення підписали литовські євродепутати Петрас Аустревічюс, Андрюс Кубілюс та Йозас Олекас; Свен Міксер, Урмас Пает і Маріна Кал’юранд від Естонії; Віола фон Крамон та Міхаель Галлер від Німеччини; Анна Фотига від Польщі, Міріам Лексман від Словаччини, Маркета Грегорова від Чехії, Наталі Луазо та Рафаель Глюксман від Франції, Ільде Вутманс від Бельгії, Тейс Ройтен від Нідерландів, Карен Мельхіор від Данії.

Нагадаємо, у вівторок парламент Грузії несподівано ухвалив у першому читанні закон про "іноагентів", що подібний до російського законодавства, спрямованого за обмеження західного впливу. Це викликало спонтанні протести та сутички під парламентом, під час яких поліція застосувала сльозогінний газ, а згодом активно задіяла водомети для розгону мітингу. Затримали понад 60 осіб.

Опозиція після цього пообіцяла перейти до щоденних протестів "до перемоги". Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі підтримала протестувальників.

Євросоюз попередив Грузію про "серйозні наслідки" в разі остаточного ухвалення закону, а в США натякнули на можливі санкції проти Грузії.

У ці хвилини у Тбілісі під парламентом зібрався новий великий мітинг, на ньому увімкнули гімн України.

Детально про ці події - у статті "ЄвроПравди" Бій за європейське майбутнє: як дії влади поставили Грузію на поріг революції

Позицію редакторів ЄвроПравди щодо того, як далі діяти Україні у відносинах з Грузією на тлі останніх подій, читайте у статті До біса дипломатію?