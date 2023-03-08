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В Европарламенте призвали власти Грузии отказаться от скандальных проектов об "иноагентах"

Среда, 8 марта 2023, 19:07

Группа из 16 депутатов Европарламента выступили с совместным заявлением, в котором призывают власти Грузии отказаться от принятия скандальных проектов об "иноагентах", один из которых уже одобрен в первом чтении.

Об этом сообщает Interpressnews, пишет "Европейская правда".

Евродепутаты отмечают, что закон не соответствует европейским стандартам и ценностям и ставит под вопрос дальнейший проевропейский путь Грузии.

"Активное гражданское общество Грузии сделало весомый вклад в демократические реформы и подготовку заявки Грузии на членство в ЕС. Призываем власти Грузии воздержаться от дальнейших попыток дискредитировать и ограничить роль гражданского общества, и, наоборот, способствовать среде для сотрудничества, чтобы Грузия получила статус кандидата на вступление. И мы искренне поддерживаем эту цель и готовы помогать вам достичь ее", - говорится в заявлении.

Обращение подписали литовские евродепутаты Петрас Аустревичюс, Андрюс Кубилюс и Йозас Олекас; Свен Миксер, Урмас Паэт и Марина Кальюранд от Эстонии; Виола фон Крамон и Михаэль Галлер от Германии; Анна Фотыга от Польши, Мириам Лексман от Словакии, Маркета Грегорова от Чехии, Натали Луазо и Рафаэль Глюксман от Франции, Ильде Вутманс от Бельгии, Тейс Ройтен от Нидерландов, Карен Мельхиор от Дании.

Напомним, во вторник парламент Грузии неожиданно принял в первом чтении закон об "иноагентах", подобный российскому законодательству, направленному на ограничение западного влияния. Это вызвало спонтанные протесты и столкновения под парламентом, во время которых полиция применила слезоточивый газ, а затем активно задействовала водометы для разгона митинга. Задержали более 60 человек.

Оппозиция после этого пообещала перейти к ежедневным протестам "до победы". Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих.

Евросоюз предупредил Грузию о "серьезных последствиях" в случае окончательного принятия закона, а в США намекнули на возможные санкции против Грузии.

В эти минуты в Тбилиси под парламентом собрался новый большой митинг, на нем включили гимн Украины.

Подробно об этих событиях - в статье "ЕвроПравды" Бой за европейское будущее: как действия власти поставили Грузию на порог революции

Позицию редакторов ЕвроПравды относительно того, как дальше действовать Украине в отношениях с Грузией на фоне последних событий, читайте в статье К черту дипломатию?

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Грузия Европарламент

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