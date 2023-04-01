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Росія з 1 квітня почала головувати в Раді безпеки ООН

Субота, 1 квітня 2023, 10:27

Росія протягом квітня 2023 року головуватиме у Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй.

Про це йдеться у повідомленні ООН у Twitter, пише "Європейська правда".

"Росія приймає на себе головування за умовами черговості у Раді безпеки у квітні", - йдеться у повідомленні.

До складу Радбезу входять п'ять постійних членів ООН, включаючи Росію, Велику Британію, Францію, США та Китай, які мають право вето, а також 10 країн-членів на ротаційній основі.

Радбез розглядає та приймає рішення з питань безпеки, яким зобов'язані слідувати інші члени ООН.

Як відомо, Росія постійно блокує рішення щодо війни в Україні, які направлені проти неї.

Напередодні Естонія, Латвія та Литва спільно виступили проти російського головування в Раді Безпеки ООН.

Раніше цього тижня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав головування Росії в Радбезі ООН "поганим жартом", бо вона веде колоніальну війну, а її лідер - воєнний злочинець, якого розшукує МКС за викрадення дітей.

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ООН Росія

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