Россия с 1 апреля начала председательствовать в Совете безопасности ООН

Россия в течение апреля 2023 года будет председательствовать в Совете безопасности Организации Объединенных Наций.

Об этом говорится в сообщении ООН в Twitter, пишет "Европейская правда".

"Россия принимает на себя председательство по условиям очередности в Совете безопасности в апреле", - говорится в сообщении.

Russia assumes the rotating presidency of the Security Council for the month of April.



Follow @RussiaUN for updates. https://t.co/HY9A9l8bCM pic.twitter.com/absWJ9rXcq — United Nations (@UN) April 1, 2023

В состав Совбеза входят пять постоянных членов ООН, включая Россию, Великобританию, Францию, США и Китай, которые имеют право вето, а также 10 стран-членов на ротационной основе.

Совбез рассматривает и принимает решения по вопросам безопасности, которым обязаны следовать другие члены ООН.

Как известно, Россия постоянно блокирует решения по войне в Украине, которые направлены против нее.

Накануне Эстония, Латвия и Литва совместно выступили против российского председательства в Совете Безопасности ООН.

Ранее на этой неделе министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал председательство России в Совбезе ООН "плохой шуткой", потому что она ведет колониальную войну, а ее лидер - военный преступник, которого разыскивает МУС за похищение детей.