Обвал будинку у Марселі: виявлені тіла двох загиблих пошуки тривають

Пожежники міста Марсель заявили, що виявили "два мертвих тіла" під час рятувальних робіт після обвалу будівлі у центрі міста.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BFMTV.

"Два бездиханних тіла" були виявлені в ніч з неділі на понеділок під завалами обвалених будівель на вулиці Тіволі в Марселі, повідомили пожежники.

"З огляду на особливі труднощі в роботі, розчищення завалів займе певний час. Потім судова влада зможе приступити до ідентифікації", - заявили в пожежній службі.

У неділю прокурор Марселя повідомив, що у зв'язку з обвалом вісім осіб не відповідають на дзвінки.

У будинку на вулиці Тіволі, 17, що складається з чотирьох квартир, мешкало вісім осіб. "Це ті вісім осіб, про яких ми поки що нічого не знаємо", - уточнив прокурор, додавши, що це скоріше "люди похилого віку і молода пара років тридцяти". Крім того, ще одна людина вважається зниклою після часткового обвалу сусідньої будівлі.

Міністр внутрішніх справ Франції заявляв про те, що під завалами перебувають від чотирьох до десяти людей.

Особи двох жертв, виявлених в ніч з неділі на понеділок, поки що не повідомляються.

Надія знайти тих, хто вижив, "невелика", заявив ввечері в ефірі телеканалу BFMTV Бенуа Паян, мер Марселя. "У нас все ще є надія, вона невелика, але ми хочемо зберегти надію, і це те, за що ми боремося", - сказав мер Марселя.

Як запобіжний захід було евакуйовано 32 будинки в цьому районі та 199 мешканців, близько п'ятдесяти з яких звернулися з проханням про термінове відселення.