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Обвал дома в Марселе: обнаружены тела двух погибших поиски продолжаются

Понедельник, 10 апреля 2023, 07:56

Пожарные города Марсель заявили, что обнаружили "два мертвых тела" во время спасательных работ после обвала здания в центре города.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BFMTV.

"Два бездыханных тела" были обнаружены в ночь с воскресенья на понедельник под завалами обрушившихся зданий на улице Тиволи в Марселе, сообщили пожарные.

"Учитывая особые трудности в работе, расчистка завалов займет определенное время. Затем судебные власти смогут приступить к идентификации", - заявили в пожарной службе.

В воскресенье прокурор Марселя сообщил, что в связи с обвалом восемь человек не отвечают на звонки.

В доме на улице Тиволи, 17, состоящем из четырех квартир, проживало восемь человек. "Это те восемь человек, о которых мы пока ничего не знаем", - уточнил прокурор, добавив, что это скорее "пожилые люди и молодая пара лет тридцати". Кроме того, еще один человек считается пропавшим после частичного обвала соседнего здания.

Министр внутренних дел Франции заявлял о том, что под завалами находятся от четырех до десяти человек.

Личности двух жертв, обнаруженных в ночь с воскресенья на понедельник, пока не сообщаются.

Надежда найти выживших "невелика", заявил вечером в эфире телеканала BFMTV Бенуа Паян, мэр Марселя. "У нас все еще есть надежда, она невелика, но мы хотим сохранить надежду, и это то, за что мы боремся", - сказал мэр Марселя.

В качестве меры предосторожности были эвакуированы 32 дома в этом районе и 199 жителей, около пятидесяти из которых обратились с просьбой о срочном отселении.

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Франция

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