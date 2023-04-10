Найбільша опозиційна партія Грузії запропонувала спільні вимоги до партії влади

"Єдиний національний рух" (ЄНР) висунув чотири ключові вимоги до партії влади та запропонував іншим опозиційним силам приєднатися до вимог.

Про це повідомляє "Новости-Грузия", пише "Європейська правда".

Вимоги озвучили на мітингу, який ЄНР зібрав під парламентом до річниці жорсткого розгону радянськими військами мітингу у Тбілісі у 1989 році, коли загинули понад 20 і постраждали сотні людей.

ЄНР вимагає, по-перше, звільнити Лазаре Григоріадіса, якого звинувачують у нападах на поліцію під час протестів проти законів про "іноагентів; по-друге - негайно звільнити з посад суддів, які опинились під санкціями США; по-третє - звільнити Міхеїла Саакашвілі та засновника телеканалу Mtavari Ніку Гварамія, який ув’язнений за судовим вироком.

Четверта вимога - виконати усі 12 рекомендацій ЄС, які є передумовою отримання статусу кандидата для Грузії, зокрема щодо зменшення впливу олігархів, судової та виборчої реформи.

У ЄНР наполягають, що питання звільнення Саакашвілі - не партійний, а загальний інтерес, тому що те, як ставляться до третього президента у в’язниці, і можливі наслідки для його здоров’я ставлять під питання подальший рух Грузії до Євросоюзу.

Учасники мітингу гукали "Сухумі!" та "Цхінвалі!", спікер, який виступав у цей момент, наголосив, що мова йде про мирну реінтеграцію цих територій.

Серед учасників був також експрезидент Георгій Магвелашвілі.

Акцію завершили виконанням гімнів Грузії, України та ЄС.

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