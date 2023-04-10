Крупнейшая оппозиционная партия Грузии предложила общие требования к партии власти

"Единое национальное движение" выдвинуло четыре ключевых требования к партии власти и предложило другим оппозиционным силам присоединиться к требованиям.

Об этом сообщает "Новости-Грузия", пишет "Европейская правда".

Требования озвучили на митинге, который ЕНД собрал под парламентом к годовщине жесткого разгона советскими войсками митинга в Тбилиси в 1989 году, когда погибли более 20 и пострадали сотни людей.

ЕНД требует, во-первых, освободить Лазаре Григориадиса, которого обвиняют в нападениях на полицию во время протестов против законов об "иноагентах; во-вторых - немедленно освободить от должностей судей, которые оказались под санкциями США; в-третьих - освободить Михеила Саакашвили и основателя телеканала Mtavari Нику Гварамия, который заключен по судебному приговору.

Четвертое требование - выполнить все 12 рекомендаций ЕС, которые являются предпосылкой получения статуса кандидата для Грузии, в частности по уменьшению влияния олигархов, судебной и избирательной реформы.

В ЕНД настаивают, что вопрос освобождения Саакашвили - не партийный, а общий интерес, потому что то, как относятся к третьему президенту в тюрьме, и возможные последствия для его здоровья ставят под вопрос дальнейшее движение Грузии в Евросоюз.

Участники митинга кричали "Сухуми!" и "Цхинвали!", спикер, выступавший в этот момент, подчеркнул, что речь идет о мирной реинтеграции этих территорий.

Среди участников был также экс-президент Георгий Магвелашвили.

Акцию завершили исполнением гимнов Грузии, Украины и ЕС.

Подробно о текущей политической ситуации в Грузии читайте и смотрите в интервью "ЕвроПравды" с депутатом от оппозиции: "ЕС готов дать Грузии статус кандидата, но у РФ есть заготовки и на этот случай"