Крупнейшая оппозиционная партия Грузии предложила общие требования к партии власти
"Единое национальное движение" выдвинуло четыре ключевых требования к партии власти и предложило другим оппозиционным силам присоединиться к требованиям.
Об этом сообщает "Новости-Грузия", пишет "Европейская правда".
Требования озвучили на митинге, который ЕНД собрал под парламентом к годовщине жесткого разгона советскими войсками митинга в Тбилиси в 1989 году, когда погибли более 20 и пострадали сотни людей.
ЕНД требует, во-первых, освободить Лазаре Григориадиса, которого обвиняют в нападениях на полицию во время протестов против законов об "иноагентах; во-вторых - немедленно освободить от должностей судей, которые оказались под санкциями США; в-третьих - освободить Михеила Саакашвили и основателя телеканала Mtavari Нику Гварамия, который заключен по судебному приговору.
Четвертое требование - выполнить все 12 рекомендаций ЕС, которые являются предпосылкой получения статуса кандидата для Грузии, в частности по уменьшению влияния олигархов, судебной и избирательной реформы.
В ЕНД настаивают, что вопрос освобождения Саакашвили - не партийный, а общий интерес, потому что то, как относятся к третьему президенту в тюрьме, и возможные последствия для его здоровья ставят под вопрос дальнейшее движение Грузии в Евросоюз.
Участники митинга кричали "Сухуми!" и "Цхинвали!", спикер, выступавший в этот момент, подчеркнул, что речь идет о мирной реинтеграции этих территорий.
Среди участников был также экс-президент Георгий Магвелашвили.
Акцию завершили исполнением гимнов Грузии, Украины и ЕС.
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