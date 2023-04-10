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У Грузії опозиція провела мітинг за євроінтеграцію і відставку уряду

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Понеділок, 10 квітня 2023, 07:32

У Тбілісі на проспекті Руставелі перед парламентом Грузії відбувся мітинг під гаслом - "Разом в Європу", який організувала партія "Національний рух".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Перший канал грузинського телебачення.

 

Мітинг зі сцени, встановленої перед фасадом парламенту, відкрив член "Національного руху" Іраклій Павленишвілі.

За словами організаторів акції, майбутнє Грузії в Європі. Водночас ті, хто зібрався на Руставелі, вимагали відставки уряду і звільнення Міхеїла Саакашвілі, Ніки Гварамія і Лазаре Грігоріадіса. На мітингу періодично скандували "Міша, Міша", а також заклики до уряду - "Йди!".

Дорога перед парламентом була перекрита.

Перебіг акції був мирний.

Як повідомлялося, масові протести у Тбілісі проти закону про іноземних агентів вплинули на Захід.

У Євросоюзі вже розмірковують над питанням надання Грузії статусу кандидата – такий крок розглядають як захист від сповзання Тбілісі все ближче до орбіти РФ.

Детальніше про це читайте у матеріалі "ЄС готовий дати Грузії статус кандидата, але у РФ є заготовки і на цей випадок".

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