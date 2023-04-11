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Мельник про зброю від Німеччини: вже добре, але треба більше

Вівторок, 11 квітня 2023, 09:05

Заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник зазначає, що остання допомога від союзників, зокрема й Німеччини, вже дуже суттєва, але поки менша за потреби.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю RND у відповідь на запитання, чи достатньо вже наданої та обіцяної Україні бронетехніки, щоб вигнати російські війська.

"Ми вдячні за це, але, на жаль, треба сказати, що цього далеко не достатньо. Танки - хороший перший крок, але це жодним чином не гарантія, що Україна зараз зможе швидко відтіснити росіян", - відповів Мельник.

Він зазначив, що для розуміння ситуації потрібно порівняти темпи, з якими воюючі сторони можуть поповнювати резерв бронетехніки.

"Наскільки нам відомо, росіяни можуть відновити чи виробити до 10 танків за день. Саме тому ми сподіваємося, що Німеччина продовжить курс і з основними бойовими танками, і з іншою зброєю. Ми отримали близько 6% із 328 "Леопардів" Бундесверу. Ми не отримали жодного із 600 БТР Fuchs чи 300 бойових машин Wiesel. Дуже важливо, щоби Німеччина відігравала провідну роль – і тоді інші партнери будуть йти слідом", - зазначив Мельник.

Нагадаємо, 10 квітня міністерство оборони Німеччини проінформувало про черговий пакет військової допомоги, який передали Україні. Серед переданого - вантажівки та дрони-розвідники.

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