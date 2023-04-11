Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Мельник об оружии от Германии: уже хорошо, но нужно больше

Вторник, 11 апреля 2023, 09:05

Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник отмечает, что последняя помощь от союзников, в том числе и Германии, уже очень существенная, но пока меньше от потребностей.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью RND в ответ на вопрос, достаточно ли уже предоставленной и обещанной Украине бронетехники, чтобы выгнать российские войска.

"Мы благодарны за это, но, к сожалению, надо сказать, что этого далеко не достаточно. Танки - хороший первый шаг, но это никоим образом не гарантия, что Украина сейчас сможет быстро оттеснить россиян", - ответил Мельник.

Он отметил, что для понимания ситуации нужно сравнить темпы, с которыми воюющие стороны могут пополнять резерв бронетехники.

"Насколько нам известно, россияне могут восстановить или произвести до 10 танков за день. Именно поэтому мы надеемся, что Германия продолжит курс и с основными боевыми танками, и с другим оружием. Мы получили около 6% из 328 "Леопардов" Бундесвера. Мы не получили ни одного из 600 БТР Fuchs или 300 боевых машин Wiesel. Очень важно, чтобы Германия играла ведущую роль - и тогда другие партнеры будут идти следом", - отметил Мельник.

Напомним, 10 апреля министерство обороны Германии проинформировало об очередном пакете военной помощи, который передали Украине. Среди переданного - грузовики и дроны-разведчики.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Война с РФ Германия

Статьи

Франция берет курс на дружбу с Китаем: зачем Макрон начал игру вопреки интересам США

Китайский вояж Макрона вызвал откровенное недоумение, если не сказать больше, во многих западных столицах. И в первую очередь – в Вашингтоне (укр.)
10 апреля 2023 — Надежда Коваль, Юрий Панченко

Кризис в пользу РФ: почему Болгария не может сформировать правительство и какие последствия это будет иметь

Каждые новые выборы в Болгарии усиливают позиции откровенно пропутинской партии "Возрождение", которая уже вышла на третье место и претендует на большее (укр.)
10 апреля 2023 — Юрий Панченко, Михаил Драпак

"ЕС готов дать Грузии статус кандидата, но у РФ есть заготовки и на этот случай"

Саломе Самадашвили: "Грузинское правительство не просто не делает все возможное для нашего кандидатства, но и устраивает саботаж нашему успеху в Евросоюзе".
7 апреля 2023 — Юрий Панченко, Европейская правда