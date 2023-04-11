Мельник об оружии от Германии: уже хорошо, но нужно больше

Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник отмечает, что последняя помощь от союзников, в том числе и Германии, уже очень существенная, но пока меньше от потребностей.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью RND в ответ на вопрос, достаточно ли уже предоставленной и обещанной Украине бронетехники, чтобы выгнать российские войска.

"Мы благодарны за это, но, к сожалению, надо сказать, что этого далеко не достаточно. Танки - хороший первый шаг, но это никоим образом не гарантия, что Украина сейчас сможет быстро оттеснить россиян", - ответил Мельник.

Он отметил, что для понимания ситуации нужно сравнить темпы, с которыми воюющие стороны могут пополнять резерв бронетехники.

"Насколько нам известно, россияне могут восстановить или произвести до 10 танков за день. Именно поэтому мы надеемся, что Германия продолжит курс и с основными боевыми танками, и с другим оружием. Мы получили около 6% из 328 "Леопардов" Бундесвера. Мы не получили ни одного из 600 БТР Fuchs или 300 боевых машин Wiesel. Очень важно, чтобы Германия играла ведущую роль - и тогда другие партнеры будут идти следом", - отметил Мельник.

Напомним, 10 апреля министерство обороны Германии проинформировало об очередном пакете военной помощи, который передали Украине. Среди переданного - грузовики и дроны-разведчики.