Блокування Угорщиною заявки Швеції на вступ до НАТО спантеличує і дратує західних посадовців.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Politico на підставі спілкування з власними джерелами та експертами.

Після багатомісячних затримок угорські депутати схвалили вступ Фінляндії до НАТО якраз перед тим, як це зробила Туреччина. Але країна продовжує разом з Туреччиною відкладати рішення щодо Швеції.

За лаштунками посадовці та експерти кажуть, що, окрім внутрішньополітичних розрахунків, цей крок Будапешта пов'язаний з його зв'язками з Анкарою і Москвою.

Вони зауважують, що західні союзники сприймають прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана значно менш серйозно, ніж президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Союзники не до кінця розуміють постійну мінливу риторику Угорщини у цьому питанні.

Один європейський дипломат, який обіймає високу посаду, зауважив, що позиція Будапешта щодо членства Швеції в НАТО "не підлягає жодному розумінню". Він назвав позицію Угорщини "дратівливою і не вартою уваги дрібницею".

Водночас, відзначає видання, у той час як багато членів НАТО вважають Туреччину аутсайдером в Альянсі, Угорщина вбачає в ній друга і приклад для наслідування.

"Я думаю, що Орбан глибоко вірить у занепад Заходу. Оскільки Угорщина відкривається для східних і південних недемократичних країн, відносини з Туреччиною є надзвичайно важливими", – прокоментував Петер Креко, директор будапештського Інституту політичного капіталу.

Угорський посадовець, що обіймає високу посаду і який говорив на умовах анонімності, заявив, що, на його думку, позиція Будапешта щодо вступу до НАТО протягом останніх місяців була пов'язана з дружніми відносинами уряду з турецьким президентом Ердоганом. Орбан часто хвалить Туреччину і відвідує саміти Організації тюркських держав як спостерігач.

Водночас, є міркування, що внутрішньополітичний фактор теж відіграє свою роль.

"Я вважаю, що Угорщина, як і у справах ЄС, в основному має внутрішні мотиви для вирішення цього питання", – сказав один шведський чиновник, який також говорив на умовах анонімності, обговорюючи чутливі політичні процеси.

Глава адміністрації угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана на тлі гальмування вступу Швеції у НАТО заявив, що відносини між Стокгольмом і Будапештом перебувають на низькому рівні.

У Орбана також пояснили, що не дають Швеції вступити в НАТО через проблеми з мораллю та повагою.



