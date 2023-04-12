Блокирование Венгрией заявки Швеции на вступление в НАТО озадачивает и раздражает западных чиновников.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Politico на основании общения с собственными источниками и экспертами.

После многомесячных задержек венгерские депутаты одобрили вступление Финляндии в НАТО как раз перед тем, как это сделала Турция. Но страна продолжает вместе с Турцией откладывать решение по Швеции.

За кулисами чиновники и эксперты говорят, что, кроме внутриполитических расчетов, этот шаг Будапешта связан с его связями с Анкарой и Москвой.

Они отмечают, что западные союзники воспринимают премьер-министра Венгрии Виктора Орбана значительно менее серьезно, чем президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Союзники не до конца понимают постоянную изменчивую риторику Венгрии в этом вопросе.

Один европейский дипломат, занимающий высокую должность, отметил, что позиция Будапешта относительно членства Швеции в НАТО "не подлежит никакому пониманию". Он назвал позицию Венгрии "раздражающей и не стоящей внимания мелочью".

Как отмечает издание, в то время как многие члены НАТО считают Турцию аутсайдером в Альянсе, Венгрия видит в ней друга и пример для подражания.

"Я думаю, что Орбан глубоко верит в упадок Запада. Поскольку Венгрия открывается для восточных и южных недемократических стран, отношения с Турцией чрезвычайно важны", – прокомментировал Петер Креко, директор будапештского Института политического капитала.

Венгерский чиновник, занимающий высокую должность и говоривший на условиях анонимности, заявил, что, по его мнению, позиция Будапешта по вступлению в НАТО в течение последних месяцев была связана с дружескими отношениями правительства с турецким президентом Эрдоганом. Орбан часто хвалит Турцию и посещает саммиты Организации тюркских государств в качестве наблюдателя.

В то же время, есть соображения, что внутриполитический фактор тоже играет свою роль.

"Я считаю, что Венгрия, как и в делах ЕС, в основном имеет внутренние мотивы для решения этого вопроса", – сказал один шведский чиновник, который также говорил на условиях анонимности, обсуждая чувствительные политические процессы.

Глава администрации венгерского премьер-министра Виктора Орбана на фоне торможения вступления Швеции в НАТО заявил, что отношения между Стокгольмом и Будапештом находятся на низком уровне.

У Орбана также объяснили, что не дают Швеции вступить в НАТО из-за проблем с моралью и уважением.