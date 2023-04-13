Фінляндія завершила перші військові навчання НАТО як член Альянсу

Військово-морські сили Фінляндії в четвер повідомили про завершення навчань PASSEX за участі Німеччини й Португалії, що стало першими навчаннями НАТО для країни в статусі повноправного члена Альянсу.

Про це йдеться в повідомленні фінських морських сил, яке цитує "Європейська правда".

Німецький фрегат FGS "Мекленбург-Форпоммерн" і португальський фрегат NRP "Бартоломеу Діаш" провели навчання разом з кораблями фінського берегового флоту у Фінській затоці в середу, 12 квітня.

Під час навчань PASSEX відпрацьовувалась оперативна сумісність між суднами-учасниками у створенні картини обстановки і навігації. Від Фінляндії в навчаннях брали участь кораблі FNS Purunpää, FNS Raahe і FNS Porvoo.

"Навчання PASSEX в середу були першими, в яких Береговий флот діяв у новій ролі з часу набуття Фінляндією повноправного членства в НАТО", – підкреслюють фінські військово-морські сили.

Після навчань німецький і португальський фрегати прибули до Гельсінкі. Вони перебуватимуть у порту до кінця тижня й будуть відкриті для громадськості.

Як відомо, у травні 2022 року на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну Швеція і Фінляндія відмовились від десятиліть політики нейтралітету й спільно подали заявку на членство в НАТО.

Фінляндія 4 квітня стала 31-м членом Альянсу, натомість вступ Швеції блокує Туреччина, яка звинувачує Стокгольм у занадто м'якому ставленні до угруповань, які Анкара вважає терористичними організаціями.