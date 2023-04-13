Финляндия завершила первые военные учения НАТО как член Альянса

Военно-морские силы Финляндии в четверг сообщили о завершении учений PASSEX с участием Германии и Португалии, что стало первыми учениями НАТО для страны в статусе полноправного члена Альянса.

Об этом говорится в сообщении финских морских сил, которое цитирует "Европейская правда".

Немецкий фрегат FGS "Мекленбург-Форпоммерн" и португальский фрегат NRP "Бартоломеу Диаш" провели учения вместе с кораблями финского берегового флота в Финском заливе в среду, 12 апреля.

Во время учений PASSEX отрабатывалась оперативная совместимость между судами-участниками в создании картины обстановки и навигации. От Финляндии в учениях участвовали корабли FNS Purunpää, FNS Raahe и FNS Porvoo.

"Учения PASSEX в среду были первыми, в которых Береговой флот действовал в новой роли со времени обретения Финляндией полноправного членства в НАТО", – подчеркивают финские военно-морские силы.

После учений немецкий и португальский фрегаты прибыли в Хельсинки. Они будут находиться в порту до конца недели и будут открыты для общественности.

Как известно, в мае 2022 года на фоне полномасштабного вторжения России в Украину Швеция и Финляндия отказались от десятилетий политики нейтралитета и совместно подали заявку на членство в НАТО.

Финляндия 4 апреля стала 31-м членом Альянса, зато вступление Швеции блокирует Турция, которая обвиняет Стокгольм в слишком мягком отношении к группировкам, которые Анкара считает террористическими организациями.