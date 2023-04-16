Південна Корея відкрила попереджувальний вогонь через патрульний катер КНДР

Південнокорейські військові зробили попереджувальні постріли у відповідь на перетин морської розмежувальної лінії патрульним катером Північної Кореї.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в заяві Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, яку цитує AFP.

У заяві зазначається, що північнокорейський човен порушив Північну розмежувальну лінію в суботу вранці біля південнокорейського острова Пенньондо.

"Швидкісний катер наших ВМС надіслав попереджувальні повідомлення і зробив попереджувальні постріли і негайно розвернув його", – зазначили південнокорейські військові.

"Наші військові готові до різних провокацій і зберігають рішучу бойову готовність, уважно стежачи за пересуванням противника", – додали в Об’єднаному комітеті начальників штабів у Сеулі.

Північна розмежувальна лінія була встановлена ООН після Корейської війни 1950-1953 років і ніколи не визнавалась Пхеньяном, хоча й слугує де-факто морським кордоном між ними.

Інцидент із північнокорейським патрульним катером відбувається на тлі загального погіршення відносин між Сеулом і Пхеньяном, який в останні місяці активно випробовує різні види озброєння.

Цього року Північна Корея вже випробувала кілька своїх найпотужніших міжконтинентальних балістичних ракет.

У відповідь Вашингтон і Сеул посилили оборонну співпрацю, провівши спільні військові навчання із залученням новітніх літаків-невидимок і високопоставлених американських стратегічних засобів.

Крім того, Пхеньян, як вважається, активно готується до чергового, вже сьомого для себе ядерного випробовування – першого з 2017 року.