Южная Корея открыла предупредительный огонь из-за патрульного катера КНДР

Южнокорейские военные сделали предупредительные выстрелы в ответ на пересечение морской разграничительной линии патрульным катером Северной Кореи.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в заявлении Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, которое цитирует AFP.

В заявлении отмечается, что северокорейская лодка нарушила Северную разграничительную линию в субботу утром у южнокорейского острова Пенньондо.

"Скоростной катер наших ВМС прислал предупредительные сообщения и произвел предупредительные выстрелы и немедленно развернул его", – отметили южнокорейские военные.

"Наши военные готовы к различным провокациям и сохраняют решительную боевую готовность, внимательно следя за передвижением противника", – добавили в Объединенном комитете начальников штабов в Сеуле.

Северная разграничительная линия была установлена ООН после Корейской войны 1950-1953 годов и никогда не признавалась Пхеньяном, хотя и служит де-факто морской границей между ними.

Инцидент с северокорейским патрульным катером происходит на фоне общего ухудшения отношений между Сеулом и Пхеньяном, который в последние месяцы активно испытывает различные виды вооружения.

В этом году Северная Корея уже испытала несколько своих мощнейших межконтинентальных баллистических ракет.

В ответ Вашингтон и Сеул усилили оборонное сотрудничество, проведя совместные военные учения с привлечением новейших самолетов-невидимок и высокопоставленных американских стратегических средств.

Кроме того, Пхеньян, как считается, активно готовится к очередному, уже седьмому для себя ядерному испытанию – первому с 2017 года.