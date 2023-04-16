ЄС засудив випробування Північною Кореєю нової балістичної ракети

Високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель у суботу ввечері засудив останні випробування Північною Кореєю нової міжконтинентальної балістичної ракети.

Про це йдеться в заяві Борреля, яку цитує "Європейська правда".

За словами головного дипломата ЄС, неодноразові демонстрації Північною Кореєю наміру продовжувати розробку засобів доставки зброї масового знищення загрожують міжнародному миру q безпеці.

"КНДР повинна припинити всі незаконні та небезпечні дії, які порушують резолюції Ради безпеки ООН та безрозсудно ескалацію військової напруженості в регіоні", – підкреслюється в його заяві.

Боррель наголосив, що єдиним життєздатним шляхом до миру й безпеки на Корейському півострові є відмова Пхеньяна від ядерної зброї та іншої зброї масового знищення, а також припинення ракетних і ядерних програм.

"ЄС знову закликає міжнародне співтовариство відреагувати єдиним і рішучим чином, щоб підтримати міжнародну архітектуру нерозповсюдження і не допустити подальшої ескалації військової напруженості в регіоні з боку КНДР", – додав він.

У п'ятницю Північна Корея заявила, що провела випробування нової твердопаливної міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) "Хвасон-18" з метою "радикального посилення" потенціалу ядерної контратаки країни.

Нова модель балістичної ракети викликала переляк на півночі Японії, де жителям було наказано сховатися в укриття. За словами південнокорейських військових, ракета пролетіла близько 1000 км. Вони назвали запуск "серйозною провокацією".

Розробка твердопаливної МБР вже давно розглядається як ключова мета для Північної Кореї, оскільки це може допомогти їй швидше розгортати ракети під час війни.