Wizz Air вибачилася за згадку у бортовому журналі Абхазії як окремої держави

Угорська авіакомпанія Wizz Air вибачилася за те, що згадала Абхазію у своєму бортовому журналі як окрему державу, і виправила помилку.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання "Грузия Online".

Раніше в соцмережах поширили інформацію про згадку грузинського регіону Абхазії як незалежної держави у друкованій та в онлайн-версіях бортового видання авіакомпанії.

Об'єднання аеропортів Грузії за співпраці з міністерством закордонних справ і посольством Грузії в Будапешті звернулися до авіакомпанії, унаслідок чого Wizz Air виправила помилку в онлайн-версії бортового журналу та попросила вибачення.

Тепер ще потрібно виправити некоректне формулювання в друкованій версії журналу.

За даними угорського лоукостера, авіакомпанія не має жодного стосунку до змісту журналу, над ним працює незалежна група.

Нагадаємо, торік улітку так званий президент невизнаної Абхазії Аслан Бжанія заявив, що ця окупована російськими військами територія Грузії готова стати учасником так званої Союзної держави Росії та Білорусі – при тому, що Білорусь не визнає Абхазію.

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