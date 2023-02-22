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Грузинська влада пояснила, чому не протестує через зустріч Лукашенка з "президентом" Абхазії

Середа, 22 лютого 2023, 19:10

Голова "Грузинської мрії" Іраклій Кобахідзе звинуватив опозицію в провокаційній поведінці через те, що вона вимагає більш жорсткої реакції через прямі контакти білоруського диктатора Аляксандра Лукашенка з "президентом" Абхазії Асланом Бжанією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Новости-Грузия".

Абхазія хоче приєднатися до "Союзної держави РФ і Білорусі", хоча Білорусь Абхазію не визнає

"Офіційну заяву було зроблено нашим міністерством закордонних справ. Звичайно, ми засуджуємо зустріч і так званий "візит". Це наша позиція. Водночас для нас важливо зберегти існуючий сьогодні статус-кво в плані невизнання. Досі Білорусь не визнала незалежності Абхазії та Південної Осетії, і ми зробимо все можливе, щоб зберегти це статус-кво", – заявив Кобахізе.

Він додав, що "радикальна опозиція" робить усе навпаки і вимагає введення санкцій, зокрема заборонити авіасполучення з Білоруссю. "Ми не будемо приєднуватися до них у таких провокаціях", – сказав лідер "Грузинської мрії".

Напередодні Лукашенко прийняв у Мінську "президента" самопроголошеної Абхазії Аслана Бжанію. А у вересні 2022 року білоруський диктатор відвідав Абхазію з "офіційним візитом" без погодження з Тбілісі.

МЗС Грузії в обох випадках заявило про порушення норм міжнародного права й закликало білоруську сторону дотримуватися суверенітету і територіальної цілісності Грузії, але ніяких дій, крім заяв, зроблено не було.

Більше про візит Лукашенка в Абхазію читайте тут: Атака на Грузію: навіщо Путін відправив Лукашенка до окупованої Абхазії.

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Грузія Білорусь

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