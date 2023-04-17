Wizz Air извинилась за упоминание в бортовом журнале Абхазии как отдельного государства

Венгерская авиакомпания Wizz Air извинилась за то, что упомянула Абхазию в своем бортовом журнале как отдельное государство, и исправила ошибку.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание "Грузия Online".

Ранее в соцсетях распространили информацию об упоминании грузинского региона Абхазии как независимого государства в печатной и в онлайн-версиях бортового издания авиакомпании.

Объединение аэропортов Грузии при сотрудничестве с министерством иностранных дел и посольством Грузии в Будапеште обратились к авиакомпании, в результате чего Wizz Air исправила ошибку в онлайн-версии бортового журнала и попросила прощения.

Теперь еще нужно исправить некорректную формулировку в печатной версии журнала.

По данным венгерского лоукостера, авиакомпания не имеет никакого отношения к содержанию журнала, над ним работает независимая группа.

Напомним, летом прошлого года так называемый президент непризнанной Абхазии Аслан Бжания заявил, что эта оккупированная российскими войсками территория Грузии готова стать участником так называемого Союзного государства России и Беларуси – при том, что Беларусь не признает Абхазию.

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