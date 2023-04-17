Угорщина розглядає можливість продовження заборони на імпорт українського зерна

Уряд Угорщини може продовжити заборону на імпорт українських зернових після 30 червня, якщо ЄС не вживе достатніх заходів для захисту місцевих фермерів.

Як повідомляє Reuters, про це заявив державний секретар міністерства сільського господарства Угорщини Шандор Фаркаш, пише "Європейська правда".

За його словами, Угорщина очікує, що у Брюсселі буде прийнято спільне рішення на тлі ситуації з українським зерном, але якщо такого рішення не буде, уряд захищатиме угорських фермерів.

Наразі імпорт українського зерна до Угорщини заборонений до 30 червня.

Крім того, уряд Угорщини обговорює можливість введення обмежень на імпорт олійних культур та інших продуктів з України, додав Фаркаш.

15 квітня уряд Польщі вирішив заборонити імпорт зерна та іншої сільськогосподарської продукції з України до 30 червня, щоб захистити польський аграрний сектор. 16 квітня Угорщина також оголосила про тимчасову заборону імпорту зернових та олійних культур з України.

17 квітня Словаччина також тимчасово призупиняє імпорт зерна та низки інших продуктів з України.

Про те, як експорт українського зерна спричинив напругу у відносинах України і Польщі, "ЄвроПравда" розповідала у статті "Небезпечне зерно". Також читайте: Уроки зернової кризи: як Україна має реагувати на протести фермерів з ЄС.