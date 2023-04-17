Венгрия рассматривает возможность продления запрета на импорт украинского зерна

Правительство Венгрии может продлить запрет на импорт украинских зерновых после 30 июня, если ЕС не примет достаточных мер для защиты местных фермеров.

Как сообщает Reuters, об этом заявил государственный секретарь министерства сельского хозяйства Венгрии Шандор Фаркаш, пишет "Европейская правда".

По его словам, Венгрия ожидает, что в Брюсселе будет принято совместное решение на фоне ситуации с украинским зерном, но если такого решения не будет, правительство будет защищать венгерских фермеров.

Сейчас импорт украинского зерна в Венгрию запрещен до 30 июня.

Кроме того, правительство Венгрии обсуждает возможность введения ограничений на импорт масличных культур и других продуктов из Украины, добавил Фаркаш.

Напомним, 15 апреля правительство Польши решило запретить импорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции из Украины до 30 июня, чтобы защитить польский аграрный сектор. 16 апреля Венгрия также объявила о временном запрете импорта зерновых и масличных культур из Украины.

17 апреля Словакия также временно приостанавливает импорт зерна и ряда других продуктов из Украины.

О том, как экспорт украинского зерна вызвал напряжение в отношениях Украины и Польши, "ЕвроПравда" рассказывала в статье "Опасное зерно". Также читайте: Уроки зернового кризиса: как Украина должна реагировать на протесты фермеров из ЕС.