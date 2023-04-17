У Польщі почали розслідування через імовірні порушення під час імпорту зерна з України

Прокуратура Подкарпатського воєводства Польщі в Жешуві розпочала розслідування ймовірних порушень під час імпорту українського зерна.

Про це агенції PAP повідомила прессекретарка Регіональної прокуратури в Жешуві Ганна Бєрнат-Ложанська, пише "Європейська правда".

За словами представниці прокуратури Жешува, розслідування стосується шахрайської схеми, в межах якої зловмисники несприятливо розпорядились майном польських виробників кормів і продуктів харчування, "вводячи їх в оману щодо країни походження зерна і приховуючи, що воно було імпортоване з України як технічне зерно".

Також перевіряється питання введення в оману органів митного контролю "шляхом використання недостовірних документів, зокрема податкових накладних".

"На даному етапі ми можемо говорити про декілька викритих польських суб'єктів господарювання, які виступають як постраждалі сторони. Ми очікуємо на подальші повідомлення у цій справі", – повідомила Бєрнат-Лозанська.

За словами речника національної прокуратури Польщі Лукаша Лапчинського, існують ще шість підготовчих проваджень, які стосуються дій, пов'язаних із імпортом зернових і ріпаку з України. Усі вони будуть передані до Регіональної прокуратури в Жешуві для подальшого розслідування.

15 квітня уряд Польщі вирішив заборонити імпорт зерна та іншої сільськогосподарської продукції з України до 30 червня, щоб захистити польський аграрний сектор.

Потім Угорщина також оголосила про тимчасову заборону імпорту зернових та олійних культур з України, свою заборону запровадила й Словаччина.

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