В Польше начали расследование из-за вероятных нарушений при импорте зерна из Украины

Прокуратура Подкарпатского воеводства Польши в Жешуве начала расследование возможных нарушений при импорте украинского зерна.

Об этом агентству PAP сообщила пресс-секретарь Региональной прокуратуры в Жешуве Анна Бернат-Ложанская, пишет "Европейская правда".

По словам представительницы прокуратуры Жешува, расследование касается мошеннической схемы, в рамках которой злоумышленники неблагоприятно распорядились имуществом польских производителей кормов и продуктов питания, "вводя их в заблуждение относительно страны происхождения зерна и скрывая, что оно было импортировано из Украины как техническое зерно".

Также проверяется вопрос введения в заблуждение органов таможенного контроля "путем использования недостоверных документов, в частности налоговых накладных".

"На данном этапе мы можем говорить о нескольких разоблаченных польских субъектов хозяйствования, которые выступают как потерпевшие стороны. Мы ожидаем дальнейших сообщений по этому делу", – сообщила Бернат-Лозанская.

По словам представителя национальной прокуратуры Польши Лукаша Лапчинского, существуют еще шесть подготовительных производств, касающихся действий, связанных с импортом зерновых и рапса из Украины". Все они будут переданы в Региональную прокуратуру в Жешуве для дальнейшего расследования.

15 апреля правительство Польши решило запретить импорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции из Украины до 30 июня, чтобы защитить польский аграрный сектор.

Потом Венгрия также объявила о временном запрете импорта зерновых и масличных культур из Украины, свой запрет ввела и Словакия.

Больше читайте здесь: Польша защищается от Украины: 9 тезисов о причинах и ходе зернового кризиса.