Проорбанівський коледж в Будапешті організовує "мирний форум" про Україну

Колегіум Матіаса Корвінуса (MCC), приватний коледж в Будапешті, який отримував мільярди форинтів підтримки від уряду Віктора Орбана, організовує у червні "міжнародну конференцію" для обговорення "різних поглядів" на мир в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За інформацією, оприлюдненою на сайті коледжу, у "дводенній міжнародній конференції" 6-7 червня візьмуть участь експерти з різних країн світу, серед яких "всесвітньо відомі економісти, професори, дослідники та викладачі". Форум покликаний обговорити "різні погляди на мир", стверджує анонс.

"Панельні дискусії будуть присвячені таким темам, як можливі сценарії миру, політика США щодо війни, енергетична криза, теоретичні питання державного суверенітету та ведення війни у 21 столітті. На конференції також розглянуть азійські аспекти, трансформація сфер інтересів та її наслідки", – йдеться у анонсі заходу.

Колегіумом Матіаса Корвінуса керує фонд, чиї члени призначені довічно. Головою ради фонду є Балаш Орбан, політичний директор угорського прем’єр-міністра.

Елітний навчальний заклад отримував мільярди форинтів урядової підтримки, а через тісні зв’язки з урядом Віктора Орбана критики описують коледж як "живильне середовище для майбутніх еліт, дружніх до Фідес".

Як відомо, попри вторгнення Росії в Україну угорська влада не обірвала зв’язки з РФ. Зокрема, уряд Угорщини активно лобіював в ЄС звільнення від будь-яких санкцій, накладених на російський газ, нафту та ядерне паливо, а також погрожував накласти вето на запропоновані дії ЄС проти Москви.

Глава МЗС Угорщини є одним з небагатьох чиновників з країни ЄС, який зустрічався з російськими посадовцями в Москві з моменту початку повномасштабної війни в Україні, а нещодавно він погодив з Росією кілька нових угод.