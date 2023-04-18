Проорбановский колледж в Будапеште организует "мирный форум" об Украине

Коллегиум Матиаса Корвинуса (MCC), частный колледж в Будапеште, который получал миллиарды форинтов поддержки от правительства Виктора Орбана, организует в июне "международную конференцию" для обсуждения "различных взглядов" на мир в Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда".

По информации, обнародованной на сайте колледжа, в "двухдневной международной конференции" 6-7 июня примут участие эксперты из разных стран мира, среди которых "всемирно известные экономисты, профессора, исследователи и преподаватели". Форум призван обсудить "различные взгляды на мир", утверждает анонс.

"Панельные дискуссии будут посвящены таким темам, как возможные сценарии мира, политика США в отношении войны, энергетический кризис, теоретические вопросы государственного суверенитета и ведения войны в 21 веке. На конференции также рассмотрят азиатские аспекты, трансформация сфер интересов и ее последствия", – говорится в анонсе мероприятия.

Коллегиумом Матиаса Корвинуса руководит фонд, чьи члены назначены пожизненно. Председателем совета фонда является Балаш Орбан, политический директор венгерского премьер-министра.

Элитное учебное заведение получало миллиарды форинтов правительственной поддержки, а из-за тесных связей с правительством Виктора Орбана критики описывают колледж как "питательную среду для будущих элит, дружественных Фидес".

Как известно, несмотря на вторжение России в Украину венгерские власти не оборвали связи с РФ. В частности, правительство Венгрии активно лоббировало в ЕС освобождение от любых санкций, наложенных на российский газ, нефть и ядерное топливо, а также угрожало наложить вето на предложенные действия ЕС против Москвы.

Глава МИД Венгрии является одним из немногих чиновников из страны ЕС, который встречался с российскими чиновниками в Москве с момента начала полномасштабной войны в Украине, а недавно он согласовал с Россией несколько новых соглашений.