Власника "улюбленого пабу Путіна" в Дрездені ув’язнили за побиття журналістів на акції

Окружний суд німецького міста Дрезден засудив за порушення громадського порядку й нанесення тілесних ушкоджень 48-річного Конрада Х., відомого як власника місцевого пабу Am Thor, куди в молоді роки любив навідуватись майбутній президент Росії Владімір Путін.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Bild.

У травні 2021 року в столиці німецької федеральної землі Саксонія відбулись заворушення після футбольного матчу дрезденського "Динамо" проти мюнхенського "Тюркґючю". Із рахунком 4:0 місцева команда потрапила до другого дивізіону.

Заворушення стались попри заборону на проведення зібрань у зв’язку з пандемією коронавірусу. Тоді, як повідомлялось, футбольні фанати почали кидати в поліцейських предмети – загалом постраждали 185 правоохоронців.

Уже згаданий Конрад Х. і Олівер А. були серед учасників заворушень. Вони, як встановило слідство, побили операторів-фрилансерів – 19-річних Фінна Б. й Антона П. Один із них у результаті втратив свідомість і потрапив до лікарні із забоями голови та живота потрапив до лікарні.

Обидва обвинувачені заперечували скоєння злочину, але їх упізнали свідки події та поліцейські. Олівер А. отримав 15 місяців ув’язнення, а Конраду Х. присудили 20 місяців за ґратами.

"Журналісти є частиною громадськості і повинні мати особливий захист. Тому про умовне покарання не може і йтись", – заявив суддя у справі Арндт Фідлер.

Як пише Bild, Конрад Х. раніше керував пабом Am Thor, у якому облаштував "куток Путіна". До 1989 року майбутній президент РФ був тут постійним гостем – протягом чотирьох років, коли він працював агентом КДБ у Дрездені, регулярно пив у пабі пиво.