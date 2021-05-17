В результаті сутичок після футбольного матчу у Дрездені постраждали 185 поліцейських

Поліція німецького міста Дрезден заявила в понеділок, що 185 офіцерів постраждали в сутичках з фанатами, які святкували перемогу клубу "Динамо" Дрезден.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

У неділю біля стадіону "Динамо" зібралася велика кількість вболівальників, коли команда перемогла з рахунком 4: 0 і забезпечила підвищення в другий дивізіон на наступний сезон. Коли стало ясно, що "Динамо" переможе, вболівальники вступили в сутички з поліцією і кидати снаряди.

Поліція заявила, що 185 офіцерів постраждали, в основному від ударів пляшками, піротехнікою або камінням. З них 11 були госпіталізовані, а шість залишились у лікарні станом на день понеділка. Поліція розслідує правопорушення, включаючи напад на державних службовців, заподіяння тілесних ушкоджень та використання піротехніки, а також 103 порушення обмежень, пов'язаних з пандемією коронавірусу.

Поліція заявила, що затримала, а згодом звільнила 40 чоловіків у віці від 18 до 69 років.

Місцева пожежна служба оголосила про велику кількість постраждалих та надала медичну допомогу 44 людям, причому більшість з них були госпіталізовані.