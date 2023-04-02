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Владельца "любимого паба Путина" в Дрездене посадили за избиение журналистов на акции

Воскресенье, 2 апреля 2023, 15:13

Окружной суд немецкого города Дрезден осудил за нарушение общественного порядка и нанесение телесных повреждений 48-летнего Конрада Х., известного как владельца местного паба Am Thor, куда в молодые годы любил наведываться будущий президент России Владимир Путин.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

В мае 2021 года в столице немецкой федеральной земли Саксония произошли беспорядки после футбольного матча дрезденского "Динамо" против мюнхенского "Тюркгючю". Со счетом 4:0 местная команда попала во второй дивизион.

Беспорядки произошли несмотря на запрет на проведение собраний в связи с пандемией коронавируса. Тогда, как сообщалось, футбольные фанаты начали бросать в полицейских предметы - всего пострадали 185 правоохранителей.

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Уже упомянутый Конрад Х. и Оливер А. были среди участников беспорядков. Они, как установило следствие, избили операторов-фрилансеров - 19-летних Финна Б. и Антона П. Один из них в результате потерял сознание и попал в больницу с ушибами головы и живота попал в больницу.

Оба обвиняемых отрицали совершение преступления, но их опознали свидетели происшествия и полицейские. Оливер А. получил 15 месяцев заключения, а Конраду Х. присудили 20 месяцев за решеткой.

"Журналисты являются частью общественности и должны иметь особую защиту. Поэтому об условном наказании не может быть и речи", - заявил судья по делу Арндт Фидлер.

Как пишет Bild, Конрад Х. ранее руководил пабом Am Thor, в котором обустроил "уголок Путина". До 1989 года будущий президент РФ был здесь постоянным гостем - в течение четырех лет, когда он работал агентом КГБ в Дрездене, регулярно пил в пабе пиво.

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Германия криминал Путин

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