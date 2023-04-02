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Новий конкурент Трампа за президентство США закликав його зняти кандидатуру через обвинувачення

Неділя, 2 квітня 2023, 18:16

Колишній губернатор штату Арканзас Аса Гатчінсон у неділю оголосив про висунення своєї кандидатури на посаду президента США в 2024 році від Республіканської партії, водночас закликавши Дональда Трампа відмовитись від президентських амбіцій через висунення обвинувачень.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Гатчінсон заявив в етері телеканалу ABC.

"Я ухвалив рішення, і моє рішення полягає в тому, що я буду балотуватися в президенти Сполучених Штатів", – сказав Гатчінсон, уточнивши, що офіційно оголосить про участь у виборах пізніше цього місяця.

Причиною такого кроку політик назвав те, що під час подорожей Сполученими Штатами почув від людей їхнє бачення, якою має бути влада в країні.

"Я переконаний, що люди прагнуть лідерів, які апелюють до найкращого, що є в Америці, а не просто звертаються до наших найгірших інстинктів", – додав він.

Трамп зібрав понад млн пожертв після висунення йому обвинувачень

72-річний Аса Гатчінсон у минулому був членом Палати представників США від республіканців, а з 2015 по початок 2023 року – був губернатором Арканзасу. Він раніше критикував Трампа та його політику.

Нині Гатчінсон закликав лідера республіканців зняти кандидатуру на виборах після того, як йому висунули звинувачення у зв’язку з виплатою колишній порноакторці, що може бути порушенням виборчого законодавства штату Нью-Йорк.

"Насамперед я маю на увазі, що посада важливіша за будь-яку окрему людину. І тому заради посади президента, я вважаю, це – занадто багато шоу і відволікання уваги, і він повинен мати можливість зосередитися на належній правовій процедурі, а також на презумпції невинуватості", – пояснив політик.

Гатчінсон став одним із небагатьох республіканців, які не підтримали Трампа після оголошення, що йому висунуть кримінальне обвинувачення.

Детальніше про справу читайте у статті: Порнороман Трампа: яким може стати перше кримінальне звинувачення експрезиденту США. Також дивіться відео "ЄвроПравди".

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США Трамп

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