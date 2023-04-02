Новый конкурент Трампа за президентство США призвал его снять кандидатуру из-за обвинений

Бывший губернатор штата Арканзас Аса Хатчинсон в воскресенье объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента США в 2024 году от Республиканской партии, одновременно призвав Дональда Трампа отказаться от президентских амбиций из-за выдвижения обвинений.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Хатчинсон заявил в эфире телеканала ABC.

"Я принял решение, и мое решение заключается в том, что я буду баллотироваться в президенты Соединенных Штатов", - сказал Хатчинсон, уточнив, что официально объявит об участии в выборах позже в этом месяце.

Причиной такого шага политик назвал то, что во время путешествий по Соединенным Штатам услышал от людей их видение, какой должна быть власть в стране.

"Я убежден, что люди стремятся к лидерам, которые апеллируют к лучшему, что есть в Америке, а не просто обращаются к нашим худшим инстинктам", - добавил он.

72-летний Аса Хатчинсон в прошлом был членом Палаты представителей США от республиканцев, а с 2015 по начало 2023 года - был губернатором Арканзаса. Он ранее критиковал Трампа и его политику.

Сейчас Хатчинсон призвал лидера республиканцев снять кандидатуру на выборах после того, как ему выдвинули обвинения в связи с выплатой бывшей порноактрисе, что может быть нарушением избирательного законодательства штата Нью-Йорк.

"Прежде всего я имею в виду, что должность важнее любого отдельного человека. И поэтому ради должности президента, я считаю, это - слишком много шоу и отвлечение внимания, и он должен иметь возможность сосредоточиться на надлежащей правовой процедуре, а также на презумпции невиновности", - пояснил политик.

Хатчинсон стал одним из немногих республиканцев, которые не поддержали Трампа после объявления, что ему предъявят уголовное обвинение.

Подробнее о деле читайте в статье: Порнороман Трампа: каким может стать первое уголовное обвинение экс-президенту США.