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Українці влаштували протест у Лісабоні на тлі візиту президента Бразилії 

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Субота, 22 квітня 2023, 09:17

Українці влаштували демонстрацію біля посольства Бразилії в Лісабоні в п'ятницю, щоб висловити протест проти нещодавніх висловлювань президента Луїса Інасіо Лули да Сілви про війну в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Лула в п'ятницю прибув до Португалії з п'ятиденним офіційним візитом. Українські протестувальники біля бразильського посольства тримали плакати з написами "Росія – терористична держава" і "Припиніть вбивати наших дітей".

"В Україні щодня гинуть люди, і нам потрібна міжнародна підтримка", – заявив президент Асоціації українців Португалії Павло Садоха, назвавши "дивним" те, що "президент, який все життя боровся за демократію, тепер на боці тоталітаризму".

Асоціація передала лист до бразильського посольства, в якому висловила своє невдоволення послу Бразилії Раймундо Каррейро та урядовому міністру Марсіо Маседо.

"Бразилія і президент Лула мають покликання до миру, і президент буде працювати над тим, щоб об'єднати інші країни для пошуку альтернативи для припинення цього конфлікту", – сказав Маседо журналістам після отримання листа.

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Двоє бразильських чиновників повідомили Reuters у четвер, що Лула, який прагне захистити нейтралітет Бразилії, никатиме критики ролі Заходу у війні в Україні під час свого візиту до Португалії. У суботу він зустрінеться з президентом і прем'єр-міністром Португалії.

Раніше президент Бразилії обурив багатьох тим, що пропонувуав віддати Крим Росії, аби закінчити війну. 

Минулих вихідних він заявив, що Сполучені Штати та європейські союзники повинні припинити постачання зброї в Україну, оскільки, за його словами, так вони затягують війну.

В останні дні президент Бразилії пом'якшив свою риторику, засудивши порушення Росією територіальної цілісності України. 

У Міністерстві закордонних справ запросили президента Бразилії відвідати Україну, щоб зрозуміти справжню сутність війни, після його скандальної заяви.

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