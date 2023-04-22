Українці влаштували протест у Лісабоні на тлі візиту президента Бразилії 

Українці влаштували демонстрацію біля посольства Бразилії в Лісабоні в п'ятницю, щоб висловити протест проти нещодавніх висловлювань президента Луїса Інасіо Лули да Сілви про війну в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Лула в п'ятницю прибув до Португалії з п'ятиденним офіційним візитом. Українські протестувальники біля бразильського посольства тримали плакати з написами "Росія – терористична держава" і "Припиніть вбивати наших дітей".

Vergonha:

Um grupo de ucranianos realizou um protesto hj em frente à embaixada brasileira em Lisboa em retaliação a visita do presidente pró Putin brasileiro Lula a Portugal! Enrolados com bandeiras do país, eles seguravam cartazes onde diziam q a Rússia é um "Estado terrorista"! pic.twitter.com/oom3EEmHgk — Ucrânia Livre!! (@RCostadias) April 22, 2023

"В Україні щодня гинуть люди, і нам потрібна міжнародна підтримка", – заявив президент Асоціації українців Португалії Павло Садоха, назвавши "дивним" те, що "президент, який все життя боровся за демократію, тепер на боці тоталітаризму".

Асоціація передала лист до бразильського посольства, в якому висловила своє невдоволення послу Бразилії Раймундо Каррейро та урядовому міністру Марсіо Маседо.

"Бразилія і президент Лула мають покликання до миру, і президент буде працювати над тим, щоб об'єднати інші країни для пошуку альтернативи для припинення цього конфлікту", – сказав Маседо журналістам після отримання листа.

Двоє бразильських чиновників повідомили Reuters у четвер, що Лула, який прагне захистити нейтралітет Бразилії, никатиме критики ролі Заходу у війні в Україні під час свого візиту до Португалії. У суботу він зустрінеться з президентом і прем'єр-міністром Португалії.

Раніше президент Бразилії обурив багатьох тим, що пропонувуав віддати Крим Росії, аби закінчити війну.

Минулих вихідних він заявив, що Сполучені Штати та європейські союзники повинні припинити постачання зброї в Україну, оскільки, за його словами, так вони затягують війну.

В останні дні президент Бразилії пом'якшив свою риторику, засудивши порушення Росією територіальної цілісності України.

У Міністерстві закордонних справ запросили президента Бразилії відвідати Україну, щоб зрозуміти справжню сутність війни, після його скандальної заяви.