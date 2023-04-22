Украинцы устроили протест в Лиссабоне на фоне визита президента Бразилии 

Украинцы устроили демонстрацию возле посольства Бразилии в Лиссабоне в пятницу, чтобы выразить протест против недавних высказываний президента Луиса Инасио Лулы да Силвы о войне в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Лула в пятницу прибыл в Португалию с пятидневным официальным визитом. Украинские протестующие возле бразильского посольства держали плакаты с надписями "Россия – террористическое государство" и "Прекратите убивать наших детей".

Vergonha:

Um grupo de ucranianos realizou um protesto hj em frente à embaixada brasileira em Lisboa em retaliação a visita do presidente pró Putin brasileiro Lula a Portugal! Enrolados com bandeiras do país, eles seguravam cartazes onde diziam q a Rússia é um "Estado terrorista"! pic.twitter.com/oom3EEmHgk — Ucrânia Livre!! (@RCostadias) April 22, 2023

"В Украине ежедневно гибнут люди, и нам нужна международная поддержка", – заявил президент Ассоциации украинцев Португалии Павел Садоха, назвав "странным" то, что "президент, который всю жизнь боролся за демократию, теперь на стороне тоталитаризма".

Ассоциация передала письмо в бразильское посольство, в котором выразила свое недовольство послу Бразилии Раймундо Каррейро и правительственному министру Марсио Маседо.

"Бразилия и президент Лула имеют призвание к миру, и президент будет работать над тем, чтобы объединить другие страны для поиска альтернативы для прекращения этого конфликта", – сказал Маседо журналистам после получения письма.

Двое бразильских чиновников сообщили Reuters в четверг, что Лула, который стремится защитить нейтралитет Бразилии, не будет критиковать роль Запада в войне в Украине во время своего визита в Португалию. В субботу он встретится с президентом и премьер-министром Португалии.

Ранее президент Бразилии возмутил многих тем, что предлагал отдать Крым России, чтобы закончить войну.

В минувшие выходные он заявил, что Соединенные Штаты и европейские союзники должны прекратить поставки оружия в Украину, поскольку, по его словам, так они затягивают войну.

В последние дни президент Бразилии смягчил свою риторику, осудив нарушение Россией территориальной целостности Украины.

В Министерстве иностранных дел пригласили президента Бразилии посетить Украину, чтобы понять истинную сущность войны, после его скандального заявления.