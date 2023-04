Украинцы устроили протест в Лиссабоне на фоне визита президента Бразилии 

Украинцы устроили демонстрацию возле посольства Бразилии в Лиссабоне в пятницу, чтобы выразить протест против недавних высказываний президента Луиса Инасио Лулы да Силвы о войне в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Лула в пятницу прибыл в Португалию с пятидневным официальным визитом. Украинские протестующие возле бразильского посольства держали плакаты с надписями "Россия – террористическое государство" и "Прекратите убивать наших детей".

Vergonha:

Um grupo de ucranianos realizou um protesto hj em frente à embaixada brasileira em Lisboa em retaliação a visita do presidente pró Putin brasileiro Lula a Portugal! Enrolados com bandeiras do país, eles seguravam cartazes onde diziam q a Rússia é um "Estado terrorista"! pic.twitter.com/oom3EEmHgk