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Украинцы устроили протест в Лиссабоне на фоне визита президента Бразилии 

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Суббота, 22 апреля 2023, 09:17

Украинцы устроили демонстрацию возле посольства Бразилии в Лиссабоне в пятницу, чтобы выразить протест против недавних высказываний президента Луиса Инасио Лулы да Силвы о войне в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Лула в пятницу прибыл в Португалию с пятидневным официальным визитом. Украинские протестующие возле бразильского посольства держали плакаты с надписями "Россия – террористическое государство" и "Прекратите убивать наших детей".

"В Украине ежедневно гибнут люди, и нам нужна международная поддержка", – заявил президент Ассоциации украинцев Португалии Павел Садоха, назвав "странным" то, что "президент, который всю жизнь боролся за демократию, теперь на стороне тоталитаризма".

Ассоциация передала письмо в бразильское посольство, в котором выразила свое недовольство послу Бразилии Раймундо Каррейро и правительственному министру Марсио Маседо.

"Бразилия и президент Лула имеют призвание к миру, и президент будет работать над тем, чтобы объединить другие страны для поиска альтернативы для прекращения этого конфликта", – сказал Маседо журналистам после получения письма.

Двое бразильских чиновников сообщили Reuters в четверг, что Лула, который стремится защитить нейтралитет Бразилии, не будет критиковать роль Запада в войне в Украине во время своего визита в Португалию. В субботу он встретится с президентом и премьер-министром Португалии.

Ранее президент Бразилии возмутил многих тем, что предлагал отдать Крым России, чтобы закончить войну. 

В минувшие выходные он заявил, что Соединенные Штаты и европейские союзники должны прекратить поставки оружия в Украину, поскольку, по его словам, так они затягивают войну.

В последние дни президент Бразилии смягчил свою риторику, осудив нарушение Россией территориальной целостности Украины. 

В Министерстве иностранных дел пригласили президента Бразилии посетить Украину, чтобы понять истинную сущность войны, после его скандального заявления.

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