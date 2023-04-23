Азербайджан встановив пункт пропуску на кордоні з Вірменією на в'їзді на дорогу до Карабаху

В Азербайджані заявили про встановлення прикордонного пункту пропуску на кордоні з Вірменією на в'їзді на Лачинську дорогу – основну транспортну артерію між Вірменією і Нагірним Карабахом.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Радио Азатутюн.

У Баку заявили про те, що о 12:00 23 квітня підрозділами Державної прикордонної служби (ДПС) Азербайджану на кордоні з Вірменією на початку Лачинської дороги було встановлено прикордонний пункт пропуску.

Як заявили в ДПС, це було зроблено "з метою запобігання незаконному перекиданню живої сили, боєприпасів, мін, а також інших засобів військового призначення з Вірменії для вірменських збройних формувань на території Азербайджану, і адекватно встановленню Вірменією в односторонньому порядку прикордонного пункту пропуску на в'їзді на дорогу Лачин-Ханкенді на кордоні з Азербайджаном 22 квітня".

У відповідь в Нагірному Карабаху звинуватили Азербайджан у провокації і порушенні тристоронньої заяви від 2020 року.

"Влада Республіки Арцах (невизнаний Нагірний Карабах – ред.) рішуче засуджує чергову провокацію з боку Азербайджану, вважаючи її злочинним кроком, спрямованим на посилення блокади Арцаха й етнічні чистки, що є порушенням як Тристоронньої заяви, так і обов'язкового для виконання рішення Міжнародного Суду ООН та інших основоположних норм міжнародного права" – заявили в Нагірному Карабаху.

Лідер Нагірного Карабаху Араік Арутюнян скликав екстрене засідання Ради безпеки, під час якого буде обговорено останні події та дії у відповідь.

Нагадаємо, 18 квітня прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підкреслив готовність Єревана укласти мирну угоду з Азербайджаном із взаємним визнанням територіальної цілісності, що на практиці означає відмову від визнання незалежності Нагірного Карабаху.