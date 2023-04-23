Азербайджан установил пункт пропуска на границе с Арменией на въезде на дорогу в Карабах

В Азербайджане заявили об установлении пограничного пункта пропуска на границе с Арменией на въезде на Лачинскую дорогу – основную транспортную артерию между Арменией и Нагорным Карабахом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Радио Азатутюн.

В Баку заявили о том, что в 12:00 23 апреля подразделениями Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана на границе с Арменией в начале Лачинской дороги был установлен пограничный пункт пропуска.

Как заявили в ГПС, это было сделано "с целью предотвращения незаконной переброски живой силы, боеприпасов, мин, а также других средств военного назначения из Армении для армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, и адекватно установлению Арменией в одностороннем порядке пограничного пункта пропуска на въезде на дорогу Лачин-Ханкенди на границе с Азербайджаном 22 апреля".

В ответ в Нагорном Карабахе обвинили Азербайджан в провокации и нарушении трехстороннего заявления от 2020 года.

"Власти Республики Арцах (непризнанный Нагорный Карабах – ред.) решительно осуждают очередную провокацию со стороны Азербайджана, считая ее преступным шагом, направленным на усиление блокады Арцаха и этнические чистки, что является нарушением как Трехстороннего заявления, так и обязательного для исполнения решения Международного Суда ООН и других основополагающих норм международного права" – заявили в Нагорном Карабахе.

Лидер Нагорного Карабаха Араик Арутюнян созвал экстренное заседание Совета безопасности, во время которого будут обсуждены последние события и ответные действия.

Напомним, 18 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркнул готовность Еревана заключить мирное соглашение с Азербайджаном с взаимным признанием территориальной целостности, что на практике означает отказ от признания независимости Нагорного Карабаха.